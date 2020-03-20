الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الانشغال بغير الطريق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الانشغال بغير الطريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، السائقين عبر فيديو بثته على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، من خطورة الانشغال عن الطريق، داعية إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، واتباع القيادة الآمنة تجنباً لانحراف المركبة، والتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي إلى الوفيات أو الإصابات البليغة.

وحثت السائقين في إطار حملة «درب السلامة» على الانتباه لمفاجآت الطريق، موضحة أن الانشغال بغير الطريق يحدث نتيجة لعدم تركيز السائقين، واستخدام الهاتف، أو تناول الطعام أو الشراب، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، والانشغال بالتصوير، وتعديل الماكياج والهندام، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة وعرقلة حركة السير والمرور ووقوع الحوادث.

وحثت السائقين على تجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث والتركيز في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

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