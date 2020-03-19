«المتحدة للطباعة والنشر»: «خدمات مجانية» للقطاع الحكومي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة المتحدة للطباعة والتوزيع، عن مبادرة لتقديم كل الدعم اللوجستي والتوزيع والتوصيل والخدمات التي يحتاج إليها القطاع الحكومي في الدولة، خلال مواجهة أزمة فيروس«كورونا»، مؤكدة قدرة الشركة على تقديم الخدمة مجاناً، وفق أرقى المعايير والمستويات الصحية اللازمة لنقل المواد والمستلزمات التي يحتاج إليها المجتمع.

وأكد علي النعيمي، المدير العام‏ لشركة المتحدة للطباعة والتوزيع، أن الشركة على استعداد دائم لتعزيز الجهود والمبادرات الوطنية، الرامية إلى تعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، والحد من تداعياته، مشيراً إلى حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للجميع على أرض الدولة، ومن مختلف الفئات والأعمار، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.

ولفت النعيمي، إلى أن شركة «توزيع» لديها فرق عمل متدربة على أعلى مستوى، وفي حالة جاهزية دائمة لدعم أي جهد وطني، خاصة في حالة الطوارئ والأزمات، موضحاً أن «توزيع» تحرص على التعاون مع مختلف الجهات والهيئات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في شتى المجالات، مؤكداً حرص موظفي الشركة على العمل بروح الفريق الواحد مع الجميع، لتحقيق الأهداف المرجوة من أي مبادرة تقدمها الشركة أو تشارك فيها.