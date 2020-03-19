الامارات | "الخارجية والتعاون الدولي" تخصص رقماً للرد على استفسارات أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية والتعاون الدولي" تخصص رقماً للرد على استفسارات أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اصدرته الخميس،إنه بالإشارة إلى البيان الصادر اليوم بشأن قرار دولة الامارات "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية للمتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى إسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكاجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية للمتواجدين خارج الدولة وذويهم وأقاربهم المتواجدين في الدولة ومن لهم علاقة مباشرة معهم من الدرجة الأولى فقد خصصت الوزارة الرقم التالي 0097124965228 للرد على كافة استفساراتهم، إضافة إلى تقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية وذلك ضماناً لعودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة.

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وأوضحت الوزارة في أن ذلك يأتي في إطار الأجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19