«حاضنات أسماك» لاستدامة الثروة البحرية في أم القيوين

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، لإطلاق مشروع «حاضنات الأسماك» والذي يهدف إلى توفير موائل اصطناعية مناسبة تضمن رفع معدلات إكثار الثروة السمكية المحلية.

ويعتمد المشروع التجريبي الأول الذي يتم بالتعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في إمارة أم القيوين – كممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية - على إنزال أقفاص معدنية في خور أم القيوين، لوضع الأسماك بداخلها في فترة طرح البيوض لضمان حمايتها من المؤثرات الطبيعية في مياه البحر المفتوحة التي تسبب خفض معدلات بقاء البيوض، ويستهدف المشروع التجريبي رفع معدلات بقاء البيوض لهذه الأسماك ليساهم في زيادة مخزون الأسماك القاعية، ووفقا للدراسات العلمية فأن معدل طرح البيوض للسمكة الواحدة يتراوح من (500,000 - 300,000) بويضة ونسبة البقاء لليرقات1.5%، وترتفع نسبة الاخصاب في الاقفاص الحاضنة بنسبة50%.

ويعتبر خور ام القيوين من الخيران الغنية بالتنوع الاحيائي والملاذ البيولوجي الآمن للكائنات البحرية والذي يبلغ عرضه كيلو متراً وطوله 5 كيلومترات، ويتميز بالعديد من المزايا الحيوية حيث تكثر فيه أشجار القرم التي تساعد على انتشار الأسماك وتكاثرها، وكذلك تحيط به مجموعة من المحميات الصغيرة ذات الحزام الأخضر بأشجار القرم، ما يوفر موئلا آمنا للأسماك لرمي بيوضها وتعزيز تكاثرها، حيث يساهم هذا النوع من الأشجار في الحفاظ على الحياة البحرية.

وتضم المرحلة التجريبية للمشروع إنزال عدد 2 قفص معدني ارتفاع كل منهما 3.0م وطول القاعدة 3.6م على شكل دائري لسهولة حركة الأسماك بداخلها وعدم شعورها بالأسر لوضع البيوض دون ضغوط مما يعزز المخزون السمكي، وتم اختيار خور أم القيوين لانزال الأقفاص حيث يتميز الخور بتيارات مائية مناسبة لعدم إجهاد الأسماك بالإضافة للعمق المناسب لسهولة حركة التيارات وتدويرها أسفل الأقفاص، وقد تم تجميع عدد 300 سمكة من أسماك الشعري لوضعها في الأقفاص بالإضافة الى أعداد قليلة من بعض الأنواع الأخرى لتهيئة البيئة والظروف المناسبة لبدء عملية التفريخ.

ويشمل المشروع تنفيذ مسوحات بحرية قبل وضع الأقفاص لدراسة التنوع البيولوجي للمنطقة وتوزيع الأنواع وتجميع عينات المياه لدراسة العوالق البحرية والقيام بدراسة مقارنة بعد الانتهاء من موسم التكاثر.