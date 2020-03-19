تأهيل المواطنين لسوق العمل في 13 قطاعـاً

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

استهدفت البوابة الوطنية للتدريب 13 قطاعاً لإعداد المواطنين وتأهيليهم للوظائف قبل دخول سوق العمل. وتشمل تلك القطاعات الموارد البشرية وخدمة المتعاملين والعلاقات العامة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والمصرفية وهندسة الميكانيكا والكهرباء وصيانة الطائرات والنفط والغاز.

ونشرت البوابة الوطنية للتدريب على موقعها في البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، الفئات المستهدفة وهي المواطنين الباحثين عن العمل والراغبين في تطوير مهاراتهم، فضلاً عن المواطنين الباحثين عن فرص عمل جديدة.

والمستهدف تدريب الباحثين عن عمل على مهارات محددة لتوفير كوادر لوظائف منسق موارد بشرية وموظف أجور ووسيط توظيف وموظف شؤون أفراد، كما تستهدف أيضاً إعداد المواطنين لوظائف خدمة المتعاملين والعلاقات العامة في تخصصات مصمم معارض ومخطط فعاليات وكاتب خدمة العملاء، ومستشار سعادة المتعاملين وموظف استقبال ومسؤول علاقات عامة، وشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات وظائف فني دعم مستخدمين وإداري نظم.

وحددت البوابة الوطنية للتدريب تخصصات لتدريب المواطنين عليها في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتشمل ضابط ائتمان ومسؤول الضرائب الحكومية وصراف بنك، وموظف حسابات ومسؤول مصرفي، وفي قطاع العقارات وإدارة الممتلكات يركز التدريب على مهارات وظيفة مثمن عقاري.

كما شملت القطاعات المستهدفة المبيعات والتجزئة، حيث يتم التدريب على مهارات وظيفة مندوب المبيعات التجارية، وفي قطاعات الخدمات المساندة وظائف مندوب المشتريات ومترجم وسكرتير وموظف إدخال بيانات ومشرف مشتريات، وفي الشؤون القانونية مساعد قانوني، ولخدمات المطار والسياحة، وكيل سفريات ووكيل تسجيل في المطار ووكيل شحن، وفي قطاع التأمين حددت البوابة الوطنية للتدريب موظف مطالبات تأمين.

ويمنح التدريب في برنامج فني صيانة الطائرات شهادة CAR 147, CAT A لمزاولة المهنة من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يمكن خريج البرنامج من أداء المهام المهنية الخاصة بمجال صيانة الطائرات، ومن المتطلبات الوظيفية لهذا التخصص شهادة الثانوية العامة للقسم الفني أو العلمي شرط أن يقدم المواطن شهادة الآيلتس في اللغة الإنجليزية مستوى 5.0 واجتياز اختبار مهارات الرياضيات ومدة البرنامج 9 أشهر من دون اللغة الإنجليزية و12 شهراً مع برنامج اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وتشمل فترات التدريب للهندسة الكهربائية مستويين الرابع والخامس لأداء المهام المهنية الخاصة بمجال الأعمال الهندسية الكهربائية ومساعدة المهندسين الكهربائيين بالحصول على شهادة المستوى الرابع من الهيئة الوطنية للمؤهلات.

وتهدف البوابة الوطنية للتدريب إلى رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية التي تلبي الاحتياجات المطلوبة وتمكينها من الحصول على المهارات المهنية التي تدعم مسيرتها المهنية ضمن بيئة متعددة المهارات والجنسيات. كما تهدف البوابة الوطنية أيضا إلى تدريب المواطنين الراغبين بتغيير مساراتهم المهنية بما يتناسب مع الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل حاليا ومستقبلا.

وتشمل أنماط التدريب مهارات التواصل ونظم المعلومات، حيث يتم تقديم أربعة مستويات للغة الإنجليزية الأول التدريب السريع والذي يشمل 120 ساعة تدريبية على مدار أربعة أسابيع، والمستوى الثاني قبل المتوسط والذي يتكون من 240 ساعة تدريب في ثمانية أسابيع، والمستوى الثالث المبتدئ والذي يشمل 440 ساعة تدريب بواقع 16 أسبوعاً، والمستوى التمهيدي ومتكون من 720 ساعة تدريب لمدة ستة شهور. كما يشمل التدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ثلاثة مستويات الأول للمتقدم ويأتي التدريب في 60 ساعة على مدار أسبوعين في الأمن السيبراني وتخطيط المشروعات والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمستوى الثاني 90 ساعة على مدار ثلاثة أسابيع على مهاراتMS office المتقدمة، والمستوى الثالث على شهادة ICDL.