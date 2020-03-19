جامعة عجمان تفعّل نظامي التعلم والعمل عن بعد

عجمان (الاتحاد)

قررت جامعة عجمان منح موظفيها فرصة للعمل عن بُعد، مع ضمان عدم وجود أكثر من 25% من إجمالي موظفي الجامعة في الحرم الجامعي في الوقت ذاته، مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل وكبار السن.

وأكد الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة، أن هذا الإجراء سيضمن مراعاة تلبية كافة متطلبات العمل واستمراريته من خلال الموظفين المتواجدين في الحرم الجامعي، بالإضافة للموظفين العاملين عن بُعد، حيث قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة بتوفير البنية التحتية اللاّزمة لموظفي الجامعة للعمل عن بعد.

وأشار إلى أن الجامعة كانت قد خفضت عدد ساعات الدوام من 8 ساعات إلى 6 ساعات مرنة في اليوم، حرصاً منها على صحة وسلامة كافة منتسبيها، ومراعاةً لظروف موظفي الجامعة وعائلاتهم، تبعاً للمستجدات المتعلقة بدوام مؤسسات التعليم على مستوى الدولة.

وأضاف: «لقد بدأت جامعة عجمان مطلع هذا الأسبوع في تطبيق نظام التعلم عن بُعد، بعد انضمامها إلى جهود دولة الإمارات في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ (COVID-19). وفي ضوء توجيهات وزارة التربية والتعليم بالدولة».