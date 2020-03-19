بلحيف يطلق «Tender+» لفتح المظاريف

علي الهنوري (دبي)

أطلق معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، مبادرة (Tender+)، الأولى من نوعها على المستوى الحكومي عالمياً، والتي بدورها تمكن المتعاملين من متابعة عملية فتح المظاريف ببث مباشر سهل وآمن عبر هواتفهم الذكية دون الحاجة لتكبد عناء مراجعة الوزارة، لافتا إلى أن المبادرة تساهم في تعزيز منظومة المصداقية والشفافية بالعمل.

وقال معاليه خلال إطلاق المبادرة وحديثه مع المتعاملين في جلسة حية لفتح المظاريف عبر تقنية البث المباشر: «انطلاقاً من عمل الوزارة المستمر لتعزيز ريادتها في مختلف المجالات، وباعتبارها إحدى الجهات الرائدة في تبنيها منظومة الابتكار التكنولوجي وتطويع الذكاء الاصطناعي لمصلحة العمل، وتأكيداً على أن ذلك يمثل نهجا رئيسيا في أعمالها، أطلقنا مبادرة Tender + التي تأتي استكمالا لمشاريع التحول الذكي الذي انتهجته الوزارة، من أجل توفير الخدمات للجمهور بسهولة وسرعة أينما كانوا وعلى مدار الساعة».

وأضاف معالي الوزير: «في ظل التوسع في استخدام الثورة الصناعية الرابعة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود عملية التحول الرقمي العالمي باقتدار، وقد وضعت من أجل ذلك الخطط والاستراتيجيات، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع في سبيل ذلك، حيث تعد مبادرة حكومة الإمارات الذكية التي تهدف إلى توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، واحدة من أبرز الاستراتيجيات التي تستند إليها دولة الإمارات في عملها وصولا لتحقيق المؤشرات الوطنية ذات الصلة، وتوفير كل الظروف الملائمة للوصول إلى المركز الاول عالمياً في الخدمات الذكية، وهو الأمر الذي شكل بوصلة رئيسية لمنظومة عمل وزارة تطوير البنية التحتية في سعيها لتقديم خدامتها بشكل ذكي ومبتكر».