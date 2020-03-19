خطوط ساخنة لمتعاملي «مدني رأس الخيمة»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أعلنت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة أمس، تخصيصها 5 خطوط اتصال ساخنة تمكن الجمهور المتعامل من التواصل المباشر بينهم وبين مختلف إداراتها وأقسامها المعنية بتقديم الخدمات، وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادراتها وإجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، ولتسهيل وصول المتعاملين إليها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وغيرها من المهام المتعلقة بعمل أجهزة الدفاع المدني للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وقال العميد محمد الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة: إن الإدارة وضمن إجراءاتها الوقائية التي تأتي لتقديم مختلف خدماتها للجمهور المتعامل، وفق أعلى المستويات ومن باب الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، ارتأت إلى تخصيص خطوط اتصال ساخنة لتلقي مختلف الاتصالات الواردة من قبلهم بشأن تقديم الخدمات أو الاستفسارات.

وذكر أن الإدارة خصصت 5 خطوط اتصالات لعدد من الإدارات والأقسام التابعة للدفاع المدني لتمكن الجمهور المتعامل من التواصل معها عن بعد منها، رقم ساخن لمركز الاتصال ورقم لخدمة المخططات الهندسية، وآخر لاعتماد المخططات الهندسية، وكذلك رقم لخدمة شركات التداول والرقم الخامس لخدمة المتعاملين.

وأشار إلى أن الإدارة خصصت تلك الأرقام التي سيتم الإشراف عليها من قبل الكوادر المؤهلة العاملة في الدفاع المدني لكي يتم تسلم الاتصالات والرد عليها، وتقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة لضمان التسهيل على المتعاملين، وتخليص إجراءات العمل في مختلف المعاملات والطلبات واختصاراً للوقت والجهد.