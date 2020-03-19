خليفة يعين حميد عبيد أبوشبص رئيسا لجهاز أبوظبي للمحاسبة

خليفة بن زايد حميد عبيد أبوشبص

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين معالي حميد عبيد خليفة عبيد أبوشبص، رئيساً لجهاز أبوظبي للمحاسبة.

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