أصدره حميد النعيمي.. مرسوم بشأن الشؤون القانونية بحكومة عجمان

عجمان (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان، ونص المرسوم - رقم (6)‏‏‏ لسنة 2020 - على أن يستبدل مسمى «الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان» ليصبح «دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان»، وذلك أينما ورد في المرسوم الأميري رقم (‏‏3)‏‏ لسنة 2018، أو في أي تشريع آخر، ولا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بالحقوق والالتزامات، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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