أصدره سلطان القاسمي.. قانون ينظم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة. وحسب القانون تهدف حكومة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، من إنشاء فرع الأكاديمية في إمارة الشارقة إلى طرح برامج تعليمية في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتطويرها، بما يحقق التميّز المؤسسي وفقاً لسياسة الفرع وخططه المنبثقة من الخطة العامة للأكاديمية، ودعم وتطوير قطاع النقل البحري بدولة الإمارات وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل به في مختلف المجالات، وفقاً لأحدث النظم العلمية والعملية، ودعم النشاط العلمي والبحثي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتوثيق الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بأهداف واختصاصات الأكاديمية والفرع.

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