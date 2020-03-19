شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ملكية المركبة دون فحص فني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتاحت وزارة الداخلية للمتعاملين امكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال الشهور الثلاثة القادمة واعتباراً من الاحد 22 مارس 2020 وذلك باستخدام التطبيقات الذكية بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني. تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس المرور الاتحادي الذي عقد برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس المجلس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، بحضور نائب الرئيس العميد المهندس حسين أحمد الحارثي وجميع الأعضاء.
كما ناقش المجلس موضوع فتح ملفات السائقين والدورات، ووجه معاهد التدريب على مستوى الدولة، الإسراع في عقد الدورات التدريبية عن بُعد خلال اسبوعين، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، بتطبيق معايير الكشف الحراري واتخاذ الإجراءات الاحترازية الأخرى للعاملين والمتدربين
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تجديد ملكية المركبة دون فحص فني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.