الامارات | إيقاف تراخيص المهرجانات والاجتماعات وغيرها من الفعاليات بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تراخيص المهرجانات والاجتماعات وغيرها من الفعاليات بعجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اليوم، عن ايقاف تصاريح المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والاجتماعات، بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ صدور التعميم وحتى نهاية شهر مارس2020.
ويأتي ذلك حرصاً من حكومة عجمان وقيادتها على حماية صحّة وسلامة مجتمع الإمارة وموظفيها وجميع القاطنين فيها وزوّارها، وفي إطار سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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