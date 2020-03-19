الامارات | محمد بن سعود يصدر قراراً بتفويض رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في رأس الخيمة بإصدار القرارات اللازمة لإجراء معاملات محددة "عن بعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سعود يصدر قراراً بتفويض رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في رأس الخيمة بإصدار القرارات اللازمة لإجراء معاملات محددة "عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (1) لسنة 2020 بشأن تفويض رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالإمارة بإصدار القرارات اللازمة لإجراء بعض المعاملات عن بعد.

ونصَّ القرار، الذي يأتي تماشياً مع الخطة الشاملة للدولة وتوجهات إمارة رأس الخيمة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، على وجوب إخطار أمين عام المجلس التنفيذي لرأس الخيمة قبل إصدار الدوائر لأية قرارات بهذا الخصوص لاعتمادها.

ويعكس هذا القرار، الذي يسري مفعوله من تاريخ صدوره، حرص القيادة الرشيدة في الإمارة على استمرار توفير الخدمات لكافة شرائح المتعاملين وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة لمجتمع رأس الخيمة والعاملين في جميع الجهات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الكفاءة والمرونة في التعامل مع الوضع الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة قد باشرت باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تقديم خدماتها الذكية بكفاءة وسرعة عالية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويترافق هذا مع خطوات عملية ملموسة تقوم بها الجهات ومنها تفعيل نظام العمل عن بعد، والتوعية المجتمعية بكيفية التعامل مع المرحلة الحالية، فضلاً عن تزويد مقرات العمل ومراكز الخدمة بكافة المستلزمات والتجهيزات التي تضمن سلامة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

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بلدية رأس الخيمة تُفعّل باقة من الخدمات لضمان استمرارية الأعمال

ومن جهتها، أعلنت بلدية رأس الخيمة عن تفعيل باقة من الخدمات المصممة لضمان استمرارية الأعمال اعتباراً من يوم الاحد الموافق 22 مارس 2020، وذلك بهدف تيسير عملية إنجاز المعاملات على الشركاء والمتعاملين.

وقد خصصت البلدية أربعة أرقام هواتف متحركة لتقديم الخدمات الشخصية عبر تطبيق (whatsapp) بحيث يمكن للمتعاملين تقديم المستندات المرفقة بصيغة (PDF) لإنجاز الخدمات، على أن يكون المتعامل مسجل بخاصية الدخول الذكي (Smartpass).