الامارات | «سيرا» تطبّق المرحلة الثانية من «العمل عن بعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرا» تطبّق المرحلة الثانية من «العمل عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) عن تفعيل المرحلة الثانية من نظام العمل عن بعد لـ50% من موظفيها وكبار السن والحوامل، ومن يعانون أمراضاً مزمنة مرتبطة بالجهاز التنفسي، أو تلك التي تسبب نقصاً في المناعة، كما دعت كل متعامليها إلى استخدام منصاتها الذكية الإلكترونية المتاحة لإنجاز معاملتهم، حفاظاً على السلامة العامة، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعربت المؤسسة عن تأهيل الموظفين والأقسام التي ينطبق عليها القرار لتسيير الأعمال، بما يضمن تقديم الخدمات بفعالية وكفاءة عالية. كما أكدت المؤسسة على أنها تضع صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها في مقدمة أولوياتها. مؤكدة على أهمية مشاركة الجميع في إنجاح جهود الوقاية عبر الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، والتعاون في تطبيقها للحد من هذا الوباء.