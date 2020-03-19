الامارات | "المعرفة" تطلق أول منصة مجتمعية للتعليم عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة" تطلق أول منصة مجتمعية للتعليم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي اليوم (الخميس)، أول منصة إلكترونية مجتمعية لدعم المجتمع التعليمي من طلبة ومعلمين وأولياء أمور ومدارس خاصة في دبي بمصادر ومحتوى تفاعلي يتضمن حلولٍ عالية الجودة للتعلم عن بُعد، ويوفر الدعم اللازم للطلبة عبر الإنترنت من أجل تطبيق برامج التعليم عن بعد.

وأفادت الهيئة في تصريحات صحافية، اليوم، بأن إطلاق المنصة يأتي ضمن حملة #دبي_صف_واحد، التي أطلقتها، أخيراً، بهدف جمع الأفراد والمؤسسات من أجل التعاون والعمل معاً للمساهمة في تسهيل وإثراء التجارب الفردية والمعارف والخبرات التي يزخر بها المجتمع المحلي في دبي وتبادلها بين مختلف عناصره لإثراء عمليات تنفيذ التعليم عن بعد في المدارس الخاصة بدبي.

وأوضحت الهيئة أن المنصة تتيح للمعلمين وللطلبة ولأولياء الأمور فرصة الاستفادة المجانية من المصادر والمحتوى الإرشادي والمعرفي المدفوع، والذي بادرت مجموعة متنوعة من الشركاء من الأفراد والمؤسسات بالقطاعين الخاص والحكومي، جنباً إلى جنب مع مؤسسات غير ربحية، بإهدائه إلى المجتمع التعليمي بدبي، مع تنفيذ عمليات تحديث لمحتوى المصادر وقوائمها أولاً بأول عبر الموقع الالكتروني لمنصة دبي صف واحد، وذلك بهدف إثراء تجارب الطلبة والمدارس وأولياء الأمور في تنفيذ التعليم عن بعد خلال الفترة الزمنية المخصصة لتطبيقه.

ولفتت الهيئة إلى أن المنصة تعكس تضافر المجتمع معاً باعتباره الضمانة لتحقيق الأهداف المشتركة من تطبيق التعليم عن بعد، كما تأتي المنصة بناء على مهام استماع تفاعلية أجرتها الفرق المختصة في الهيئة مع كل مدرسة خاصة على حدة لضمان جاهزيتها فيما يتعلق توفير الحلول والتطبيقات اللازمة لتنفيذ التعليم عن بعد، وبما يضمن تزويد أولياء الأمور في الوقت ذاته بأفضل الوسائل للمشاركة الإيجابية في تطبيق التعليم عن بعد، ولاسيما في المرحلة العمرية الأصغر سناً، وكيفية العمل بشكل وثيق مع مدارس أبنائهم.

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وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبد الله الكرم:" تشكل منصة دبي صف واحد نتاجاً مجتمعياً يعكس قيم التعاون والتضامن بين مختلف عناصر المجتمع، والذين بادروا أفراداً ومؤسسات بالانضمام إلى المنصة التي تؤكد رسالة المجتمع بأنه يقف صفاً واحداً في هذا الوقت".

ولفت الكرم إلى أن المواقف الجديدة تصنع تجارب ملهمة وتخلق فرصاً جديدة للابتكار في ما يتعلق بطرق ووسائل التعلم عن بعد، وتعيد اكتشاف القدرات والطاقات الكامنة في المجتمع والتي يمكنها إحداث تغيير إيجابي في الأوقات الصعبة، معرباً عن تطلعه في أن تلبي المنصة بما تحتويه من معارف وخبرات احتياجات مختلف عناصر المجتمع التعليمي".

وقال الكرم:" عندما نقدم كأفراد وكمجتمع أفضل ما لدينا، من خلال مساعدة بعضنا البعض كمدارس وطلبة وأولياء الأمور، فسوف نتجاوز معاً التحديات الراهنة، مشيداً بما تمتلكه المدارس من تجارب وإمكانيات وافرة تساعدها على تحقيق الأهداف المرجوة".

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في دبي 208 مدرسة، تحتضن أكثر من 295 ألف طالب وطالبة وتطبق 16 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.