الامارات | إعادة فتح جمبع الشواطئ والحدائق والأماكن العامة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح جمبع الشواطئ والحدائق والأماكن العامة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية بتعقيم وتنظيف الحدائق والشواطئ والأماكن العامة، لضمان صحة وسلامة المجتمع، وذلك تمهيداً لإعادة إفتتاح الشواطئ مجدداً اليوم.
وكانت الدائرة أعلنت يوم 14 مارس الجاري عن إغلاق كل الحدائق والمتنزهات المفتوحة والشواطئ أمام مرتاديها، ثم عادوت في اليوم التالي فتح الحدائق العامة خلال أيام الأسبوع، حتى العاشرة مساءً، وفي نهاية الأسبوع حتى الـ12مساءً، وذلك بعد تعقيمها، مع الاستمرار في غلق الشواطئ التي أعادت فتحها أمام الجمهور من اليوم.
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