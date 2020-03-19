الامارات | عجمان تعفي السكان من رسوم المواقف المدفوعة حتى نهاية الشهر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تعفي السكان من رسوم المواقف المدفوعة حتى نهاية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/3/2020، حتى نهاية الشهر الجاري.
وأعلنت البلدية عن هذا القرار تماشياً مع توجيهات الدولة وتطبيقاً لإجراءات السلامة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأهمها الابتعاد عن التجمعات والالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.
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