الامارات | عجمان تعفي السكان من رسوم المواقف المدفوعة حتى نهاية الشهر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تعفي السكان من رسوم المواقف المدفوعة حتى نهاية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/3/2020، حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت البلدية عن هذا القرار ‏تماشياً مع توجيهات الدولة وتطبيقاً لإجراءات السلامة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأهمها الابتعاد عن التجمعات والالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.