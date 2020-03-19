الامارات | " بلدية دبي" تلزم منشآت جمع ونقل النفايات باشتراطات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن " بلدية دبي" تلزم منشآت جمع ونقل النفايات باشتراطات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت بلدية دبي كافة المنشآت العاملة في مجال جمع ونقل النفايات، في الإمارة، بعدة اشتراطات ومتطلبات جديدة، أبرزها زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق والتركيز، وتسجيل عمليات التطهير في سجلات خاصة، مؤكدة أن غير الملتزمين سيتعرضون للمخالفة وفق القانون.

ووجهت البلدية تعميماً إلزامياً، إلى كافة اﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ في ﻣﺠﺎل ﺟﻤﻊ، وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، أكدت خلاله، على عدة اشتراطات جديدة، تمثلت في " ضرورة ﺗﻔﺮﻳﻎ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺼﻮرة ﻓﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻣﺘﻼءﻫﺎ، وزﻳﺎدة دورﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴـﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞواﻟﺨﺎرج ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت".

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وشددت على ضرورة تنظيف وتطهير ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﺑﺼﻮرة ﻳﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻒ، وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻧﻈﺎم، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ في ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، مع ضرورة ﺗﻮﺛﻴﻖﻋﻤﻠﻴـت اﻟﺘﻨﻈﻴـف واﻟﺘﻄﻬﻴـﺮ ﻓـي سجلات اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ، ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓـي اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ دﺑي.

وأكدت بلدية دبي أنها ستقوم بمتابعة التزام الشركات بالضوابط الجديدة، من خلال فرق التفتيش للتأكد من التزامها، وعدم مخالفتها الاشتراطات والضوابط، مؤكدة أنها ستقوم بمخالفة المؤسسات الغير ملتزمة وفقاً، للضوابط المعمول بها من قبل إدارة النفايات .