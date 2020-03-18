محمد بن زايد: قادرون على تجاوز الأزمة

أبوظبي (الاتحاد) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «إن ما نلمسه من وعي شركاتنا ومؤسساتنا بمسؤوليتها الاجتماعية خلال الظروف الراهنة، يبعث على الارتياح ويعزز ثقتنا في قدرة الإمارات، حكومة وقطاعاً خاصاً ومجتمعاً، على تجاوز الأزمة». وأضاف سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «المجتمعات المتعاونة والمتكاتفة تقف قوية في وجه التحديات وتنتصر عليها».

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