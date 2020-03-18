الشارقة ( الاتحاد) نفذت بلدية الحمرية سلسلة من حملات التوعية شملت كافة العاملين في منافذ بيع الأغذية والمطاعم لتطبيق كافة إجراءات السلامة العامة، والتي تتلاقى مع كافة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وشملت الحملة التوعوية مراكز البيع من مطاعم وتموين ومحال تجارية وسوبر ماركت وهايبر ماركت بمنطقة الحمرية والمنطقة الحرة، وشددت على إجراءات الوقاية، وضرورة التزام العاملين بتلك الاشتراطات الوقائية والنظافة العامة. وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن البلدية وضعت خطتها بناء على المشروع الوطني في تشديد تطبيق الاشتراطات، ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملات توعية للعاملين بمنافذ البيع بالحمرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.