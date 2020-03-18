صرف المعاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي عن بعد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، نجاحه في إنجاز 100% من عملياته عبر نظام العمل عن بُعد، والذي تم تطبيقه بداية الأسبوع الجاري، على جميع إدارات الصندوق جزئياً، لافتاً إلى أنه تم إنجاز ما يقارب 2000 معاملة خلال يومين.

وأكد الصندوق أن جميع موظفيه، أصبح بإمكانهم تقديم جميع الخدمات عن بُعد، دون الحاجة للحضور شخصياً لمقر العمل إذ سيتم تطبيق النظام على 90% من موظفي الصندوق ابتداء من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية، لصرف معاشات شهر مارس (التي سيتم صرفها يوم 26 مارس الجاري)، بقيمة 235 مليون درهم، لكافة المتقاعدين والمستحقين، عبر نظام العمل عن بُعد، وكذلك صرف مكافآت نهاية الخدمة، بنفس سرعة ودقة الدوام الاعتيادي.

وقال خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، إن تجربة العمل عن بُعد ليست جديدة على الصندوق، إذ تم تطبيق المرحلة الأولى منها قبل نهاية عام 2018، من خلال اعتماد نظام «المكتب الذكي»، الذي يتيح لموظفي الصندوق إمكانية إنجاز المهام الوظيفية دون الحاجة للدوام اليومي في مقر العمل، لافتاً إلى توافر كافة الإمكانات التقنية والفنية المطلوبة لاستمرار العمل عن بُعد بنفس الكفاءة والسرعة والدقة المطلوبة.

وأرجع الحمادي نجاح الصندوق في إنجاز 100% من عملياته خلال الأسبوع الجاري عبر العمل عن بُعد، إلى الجهود الحثيثة التي بذلها الصندوق بمختلف قطاعاته ومسؤوليه وموظفيه، خلال الأعوام الماضية، لمواكبة عمليات التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية.