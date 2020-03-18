رش مبيدات في سماء الدولة «أكذوبة»

أبوظبي (وام) نفت «الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ» ما يتم تداوله عن رش مبيدات في سماء الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأهابت الهيئة بالجمهور استقاء المعلومات والأخبار من الجهات الرسمية، وعدم الاستماع إلى الإشاعات، محذرة من أنه ستتم ملاحقة مروجي الإشاعات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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