عصابة تسطو على مركبة نقل أموال

دبي ( الاتحاد)

أقدمت عصابة مكونة من 7 عناصر، جميعهم من الجنسية الآسيوية على سرقة نحو 667 ألف درهم من محل صرافة، بعد أن وزعوا الأدوار بينهم، وتنفيذاً لخطتهم حيث ترصدوا مركبة نقل الأموال بمنطقة القوز أثناء خروجها من المحل، بعد أن وصلتهم معلومات دقيقة بمواصفات ومواعيد خروج المركبة، فقام الرأس المدبر للعملية بالإيعاز لبقية أفراد العصابة باعتراض المركبة بوساطة مركبتين بأن وقفت إحداهما من الأمام، والأخرى من الخلف، ثم أجبروا حراس نقل الأموال على الوقوف وما هي إلا ثوان معدودة حتى ترجل عدد من الملثمين والمسلحين يحملون عصياً حديدية، وحطموا نوافذ مركبة نقل الأموال، كما أتلفوا هيكلها، ما أوقع الرعب والهلع في أنفس المجني عليهم الثلاثة الآسيويين وشلوا مقاومتهم، ثم قام أحد المتهمين بنزع حقيبة النقود من المجني عليه الأول، بعد أن هدده باستعمال سلاح عبارة عن سكين طالباً منه تسليم النقود، وتمكن المتهمون من سرقتها، بعد أن أتلفوا المركبة وبلغت قيمة التلفيات أيضا نحو 34,768 درهماً.

وبعد ضبط المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم من تهم، وأقر المتهم السابع بالاتفاق والمساعدة مع أحد الجناة الهاربين في ارتكاب جريمة السرقة، حيث طلب الأخير مساعدته في سرقة الأموال التابعة لمحل الصرافة، حيث قدم معلومات تتعلق بوقت خروج مركبة نقل الأموال، واتفق معه على مبلغ من المال لم يحدده. كما أقر المتهم الثاني أن نصيب كل من حضر لمسرح الجريمة مبلغ 45 ألف درهم، وأنه سيتم تسليم مبالغ مالية من خلال مشاركتهم في إعطاء المعلومات من محل الصرافة.