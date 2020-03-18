شرطة دبي «عن بُعد» مع 14 جهة

دبي (الاتحاد)

عقدت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، اجتماعاً عن بُعد بعنوان: «الإجراءات المصرفية الآمنة»، بمشاركة 3 جهات حكومية وشبه حكومية، و10 جهات من القطاع الخاص، وأحد ضحايا الجرائم المالية متواجد في المملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي تماشياً مع التوجهات الحكومية وذلك برئاسة العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة، ونائبه لشؤون البحث والتحري، العقيد محمد أهلي. وناقش الحضور عدداً من الاقتراحات المتعلقة بالإجراءات التنسيقية وإعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في المصارف بالتعاون مع فريق أمني متخصص من شرطة دبي، والشركاء الاستراتيجيين، مصرف الإمارات المركزي، واتحاد الإمارات للمصارف، كما ضم الاجتماع ربط (ع.ع) بريطاني الجنسية متواجد في المملكة المتحدة، أحد ضحايا الجرائم المالية، عبر الإنترنت، لاستعراض تجربته التي تعرض لها أثناء تواجده في دبي، والأساليب التي اتبعتها العصابة الإجرامية في الاحتيال عليه، حيث تمكنت شرطة دبي من متابعة حالته وإنهاء الطلبات التي لحقت به جراء هذا الاحتيال. واستعرض العقيد محمد أهلي، 6 محاور، وهي جرائم الاحتيال الإلكتروني، وجرائم التزوير والتزييف، والمسارات المالية المشبوهة، واستخدام البطاقات الائتمانية Off Line، واستراتيجية إعلامية موحدة في هذا الجانب، ومحور التدريب.