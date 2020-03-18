«موارد عجمان» تصدر الدليل الاسترشادي للعمل عن بُعد

(الاتحاد) أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان دليلاً استرشادياً للعمل عن بعد في حكومة عجمان، بهدف ضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية في الإمارة، وتوفير بيئة عمل مرنة، تساهم في زيادة الإنتاجية واستدامة تقديم الخدمات الحكومية الرائدة.

وأوضح راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، بأن إصدار الدليل الاسترشادي للعمل عن بعد، يأتي انطلاقاً من اختصاصات دائرة الموارد البشرية المقررة بموجب مرسوم إنشائها، والتي تشمل تطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية، وحرصاً منها على تطوير عمل وحدات الموارد البشرية وزيادة فاعليتها في الجهات الحكومية من خلال التطبيق الصحيح للأنظمة والمنهجيات المعتمدة، وليكون مرجعاً علمياً مباشراً للجهات الحكومية في تطبيق نظام العمل عن بعد من خلال منهجية موحدة تعتمد على آلية واضحة ومحددة، وتمكين كافة الجهات المحلية في الإمارة من تطبيق العمل عن بعد.

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