في أبوظبي.. ترخيص السائقين إلكترونياً

أبوظبي (الاتحاد)

تحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية في مدة قياسية لا تزيد عن 6 دقائق، حيث أصبح بإمكان المتعاملين الحصول على خدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات بوقت قياسي. وأوضح العميد ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، بأن «الشهر الرقمي» الذي يقام تحت شعار: «اكسب وقتك» يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في أبوظبي المتواصلة لتعزيز المستقبل الرقمي في الإمارة.

وذكر أن خدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي تحظى بإقبال كبير من جمهور المتعاملين، ومن أبرز خدمات التطبيق استحداث خدمتي «تسجيل النقاط السوداء»، وترحيلها إلى رخصة القيادة، و«شراء بدل حجز مركبة» لمديرية المرور والدوريات، حيث يستطيع أصحاب المخالفات المترتبة عليهم حجز شراء مدة الحجز المترتبة على المخالفات.

و«خدمة تغيير بيان مركبة» في أبوظبي، التي تشمل أي تعديل يتم على بيانات المركبات، منها تغيير عدد الكراسي، وتغيير رقم المحرك، ويمكن للعميل أن ينجز المعاملة بعد إتمام الفحص الفني، والذي ترسل نتيجته إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة، ودفع رسوم 100 درهم، وذلك تسهيلاً وتوفيراً للوقت ولتخفيض الازدحام.

كما توفر شرطة أبوظبي خدمة «إضافة فئة رخصة قيادة»، والتي يستطيع المتعامل من خلالها إضافة الفئة التي اجتازها في فحص القيادة، ومن متطلباتها اجتياز اختبار فحص القيادة والهوية الأصلية، وتقدم الخدمة عبر القنوات الرقمية والخدمتين توفرهما مديرية ترخيص السائقين والآليات.