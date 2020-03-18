11 عملية زراعة أعضاء في «محمد بن راشد للطب»

دبي (الاتحاد) تمكنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية حتى الآن من إجراء 11 عملية زراعة أعضاء لـ 4 أطفال و7 بالغين ممن يعانون فشلاً في وظائف الكلى، بالتعاون مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال وميديكلينيك مستشفى المدينة، والبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة.

وفي هذا الإطار، استضافت الجامعة في مقرها لقاءً مع عائلة الطفلة ديفيسري التي تم التبرع بأعضائها بعد وفاتها لإنقاذ حياة 3 أشخاص منهم الطفل آدم الذي كان حاضراً مع ذويه.

وقالت نجود عبدالعزيز الخلوفي مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية والمنسق العام في اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء: يعتبر التبرع وزراعة الأعضاء أحد المبادرات الإنسانية الفريدة التي تجمع أفراد المجتمع الذين يعملون ليلاً ونهاراً بشغف لإنقاذ أرواح الآخرين. كما تلعب العديد من الهيئات دوراً في نجاح جهود التبرع وزراعة الأعضاء في الدولة.

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