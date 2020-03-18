إغلاق محلين وإنذار 208 منشآت بدبا

دبا الفجيرة (الاتحاد) نفذت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة عدداً من حملاتها التفتيشية والرقابية على جميع المحلات والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، حيث بلغت عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال شهرين الماضين 1322 محلاً، و250 جولة على أسواق الأسماك واللحوم، وتم توجيه 208 انذارات للمخالفين وتحرير 162 مخالفة وإغلاق محلين إلى جانب مصادرة 1.69 طن، حيث تضمنت المصادرات في 1660 كجم من المواد الغذائية، و37.386 كجم الإستهلاكية منها (تجميلية، منظفات، عطور، أواني تالفة) وتمثلت أغلبية المخالفات في عدم الالتزام بالشروط الصحية في المحال، وتسعى البلدية إلى تطبيق حزمة من الإجراءات الرقابية والوقائية من فيروس كرونا والتدابير الاحترازية الهادفة الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الوباء للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.

بالإضافة إلى منع عملية البيع العشوائية للمواد غير المصرح لهم ومصادرة أي منتج يتم ضبطه من مجهول المصدر للحفاظ على صحة المستهلكين، وإلزام الأسواق والباعة باتباع الإجراءات والإرشادات السليمة واشتراطات الصحة العامة.

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