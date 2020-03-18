تراجع انبعاثات مصانع وكسارات رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

نفذت هيئة الحماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أول محطة لقياس الانبعاثات وجودة الهواء على جبل جيس، وتعد المحطة الأعلى من نوعها والمخصصة لهذا الغرض.

وسجلت الإمارة تراجعاً في نسب الانبعاث من المصانع والكسارات بعد تنفيذ الرقابة عن البعد على قطاع الأسمنت والصناعات الأخرى بحسب الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام للهيئة.

وأوضح الغيص لـ«الاتحاد»، أن الهيئة لديها عدة محطات لقياس جودة الهواء، إلى جانب السيارات المتطورة التي تقوم برصد الانبعاثات في المناطق التي يتم تحريكها لها ضمن منظومة متكاملة نستهدف من ورائها تحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة منها ضمن رؤية الإمارات 2021.

وأضاف: جبل جيس أحد أهم المناطق الجبلية المتميزة والذي يحظى بطقس رائع وخال من أي ملوثات على مدار العام وستمكننا هذه المحطة من إجراء المزيد من القياسات المتعلقة بجودة الهواء وظروف الطقس وغيرها، لافتاً إلى أن مؤشر التلوث والانبعاثات منذ فترة يهبط عاماً بعد آخر بفضل الرقابة واستخدام أدوات حديثة داخل المنشآت الصناعية لخفض هذه الانبعاثات، كما ساهم التزام الكسارات بالشروط البيئية في تحقيق هذا الانخفاض المستمر في نسب التلوث. وتابع: لدينا 17 كسارة في إمارة رأس الخيمة يجرى التدقيق عليها من قبل الهيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة، ونظراً لصعوبة مراقبتها بالكاميرات عن بعد، تقوم الهيئة باستخدام الدرون، إلى جانب الرقابة الاعتيادية من المفتشين والمراقبين، والذين يقومون بالتدقيق على جميع العمليات التشغيلية لهذه الكسارات.

وأكد الغيص أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتحقيق المستهدف في الأجندة الوطنية، ومن بينه رفع نسبة جودة الهواء إلى 90% بحلول العام المقبل، لافتاً إلى أن الهيئة لديها محطات رصد وقياس جودة الهواء متحركة في عدد من المناطق إلى جانب المحطات الثابتة، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي حوالي 226 تقريراً متعلقاً بجودة الهواء كما جمعت نحو 51 ألف عينة عبر مختلف وسائل الرصد والقياس المتاحة، مشيراً إلى أن انتهاء عمليات الربط مع 6 مصانع أسمنت، حيث أصبح متاحاً الآن الرقابة على هذه المصانع عن بعد، عبر استخدام كاميرات مراقبة متقدمة يمكنها رصد أي انبعاثات على مدار اليوم. وأشار إلى أن الهيئة نفذت خلال العام الماضي مبادرة لقياس جودة الهواء بالدوائر والمباني الحكومية وكان الهدف منها هو المحافظة على البيئة السليمة والصحية لجميع قطاعات المجتمع في الإمارة، وجرى التعريف بأفضل المعايير العالمية التي تضمن جودة البيئة الداخلية في جميع القطاعات، لافتاً إلى أن إمارة رأس الخيمة تتبع أعلى معايير العالمية التي تضمن الحفاظ على البيئة، واشتملت المبادرة على قياس نسب أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، والغازات المسببة للروائح، والتي تتأثر بعدة عوامل، منها كمية التهوية الخارجية وتوزيع الهواء في الأماكن المغلقة وكفاءة أجهزة ومعدات تنقية الهواء، وبعض الممارسات داخل المباني، واستخدم مواد التنظيف، وغيرها من العوامل الأخرى، وذكر أن غرفة التحكم الخاصة بالرقابة عن بعد أصبحت مربوطة حالياً بجميع الأنظمة الخاصة بالهيئة مثل الكاميرات وأنظمة الرقابة على الشاحنات التي تقل المواد السائلة وأنظمة مراقبة جودة الهواء إلى جانب أنظمة الرقابة البحرية.