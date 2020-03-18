«المبرمج الإماراتي».. فيديوهات للطلبة

أبوظبي (وام)

بدأ صندوق الوطن تنفيذ الدورة المتقدمة من برنامج «المبرمج الإماراتي» عبر منظومة إلكترونية متطورة تقوم على «التعليم عن بُعد». وتغطي الدورة الجديدة من البرنامج نحو 402 طالب وطالبة، وتمتد على مدار 3 أسابيع ويتم تنفيذها بدعم من شركة الدار العقارية. وتشتمل هذه المرحلة على تطوير مهارات المشاركين في لغة «بايثون»، وهي واحدة من أكثر لغات البرمجة طلباً على مستوى العالم في الوقت الراهن. ويسهم «المبرمج الإماراتي» في تعليم الطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية، ويعد بمثابة منصة معرفية تتيح للطلاب والطالبات في مدارس الدولة اكتساب 3 لغات بما فيها البرمجة وتطوير مهارات التفكير الإبداعي، وكيفية بناء تطبيق إلكتروني من خلال مجموعة مكثفة من الدورات والبرامج التعليمية.

وأكد أحمد محمود فكري، مدير عام صندوق الوطن بالإنابة، أن تنفيذ المرحلة الجديدة من البرنامج عبر «التعلم عن بعد» يأتي حرصاً على ضمان استمرارية هذا البرنامج الهام للطلبة في كافة الظروف، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها في المنظومة التعليمية بالدولة خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن البرنامج يتضمن حزمة من الدروس اليومية عبر فيديوهات مصورة للطلبة يقدمها مدربون معتمدون.