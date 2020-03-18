دليل لـ«قيادة التعليم عن بُعد»

دينا جوني (دبي)

أصدرت وزارة التربية والتعليم دليل «قيادة التعليم عن بعد»، وحددت فيه الأدوار المنوطة بمدير المدرسة والمعلم وولي أمر الطالب، لإنجاح عملية «التعلم عن بعد» التي ستنطلق الأحد المقبل للحلقات التعليمية كافة، وتستمر لغاية الثاني من أبريل المقبل. وأوضح الدليل أن فريق العمل لن يقتصر على مدير المدرسة والمعلم وولي أمر الطالب، ولكنه أيضاً يشمل نائب مدير المدرسة، ورئيس وحدة الشؤون الأكاديمية، ورئيس وحدة شؤون الطلبة، ورئيس وحدة الخدمات، للعمل كفريق واحد. وتركز مهام مدير المدرسة على قيادة الأداء العام لسير العملية التعليمية والتعلُّمية للطلبة عن بعد، ومراقبة عينة من الدروس، وتقديم التغذية الراجعة للوزارة، ومراقبة الاتصال والتواصل بين أطراف العملية التعليمية، وتقديم الدعم اللازم للمعلمين والطلبة في ما يصعب عليهم، وتوجيه الطلبة وتعريفهم بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لضمان حمايتهم إلكترونياً.

فيما يؤدي المعلم مهام عدة، أبرزها تحديد تسلسل عرض المحتوى العلمي المقدم للطالب، مما يمكنه من تحديد تصور واضح عن الدرس، وتحديد نتاجات التعلم المتوقعة من الدرس، وصياغتها بطريقة تفاعلية، وتضمين محتوى الدرس أنشطة تفاعلية لدمج الطلبة في عملية التعلم، وغيرها، كما يُرسل للطلبة قائمة بالمهام التي يجب عليهم القيام بها، وذلك قبل الحصة بوقت كافٍ.

ومن مهام المعلم، طرح قضية أو سؤال كل خمس أو 10 دقائق، ليعلق عليه الطلبة من خلال لوح النقاش، ويقوم المعلم بتوظيف تقنية الفيديو والصور ثلاثية الأبعاد خلال الدرس، وفي نهاية الحصة لابد أن يطلب المعلم من كل طالب «تغذية راجعة» عن الحصة ومدى استفادته منها.

المصادر التعليمية الإلكترونية

تنصب مهام ولي الأمر على توفير بيئة تعليمية مستقرة للطالب في المنزل، بتقديم مساحة مادية صحية وآمنة مخصصة للتعلم ومزودة بالمصادر التعليمية الإلكترونية، إضافة إلى تركيزه على تعزيز أهمية الأداء الجيد للطالب، وتحديد قيمة متزايدة للتعليم والتعلم في كيفية إدارة وتنظيم وقت التعلم عبر «الإنترنت» لدى الطالب. وكذلك تحديد الاحتياجات والاهتمامات الشخصية للطالب مع مشاركته فيها؛ لأن التعلم عبر «الإنترنت» يتطلب متابعة حثيثة من الأسرة لأداء الطالب ومساعدته في الواجب المنزلي.