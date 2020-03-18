بلدية الشارقة تعقم الشوارع والمرافق العامة

الشارقة (الاتحاد) واصلت بلدية مدينة الشارقة جهودها الكبيرة في تعقيم وتطهير مختلف مرافقها التي تهدف من خلالها لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، ونشر التوعية بأهمية المحافظة على اتباع التعليمات والإرشادات الصحية التي تمنع انتقال الفيروس، حيث تسعى البلدية بشكل دائم وتكثف من جهودها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ولذا تقوم بالعديد من الإجراءات بشكل يومي بما يوفر بيئة صحية للجميع. وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تولي الصحة العامة أهمية كبيرة وتعتبر أولوية ضمن خططها الاستراتيجية التي تهدف من خلالها لتوفير أفضل الخدمات وبيئة صحية مثالية، ولذا تعمل البلدية بشكل يومي على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى وتنفيذ جميع التوجيهات التي تصدر من حكومة الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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