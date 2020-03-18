تطبيق «سكول فويس».. مجاناً للمدارس كافة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت شركة «سكول فويس» الإماراتية الرائدة في مجال تقديم الخدمات والحلول التعليمية المبتكرة والمدعومة من صندوق الوطن عن توفير خدمات تطبيقها الذكي «سكول فويس» لكافة المدارس في الدولة مجاناً ودون أي رسوم اشتراك حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه كافة أطراف العملية التعليمية في ظل الوضع الراهن، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال علي بن يحيى الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة: «يأتي هذا التطبيق الفريد في خدماته ومميزاته ليدعم العملية التعليمية في دولة الإمارات العربية في كافة مراحلها وينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في تطوير قطاع التعليم والنهوض به بما يخدم الأهداف التنموية».

وأضاف أن: التطبيق يوفر منصة مثالية للتواصل بين المدرسة من جهة وأولياء الأمور من جهة أخرى، بشكل دائم وعلى مدار الساعة، الأمر الذي يساهم في توفير متابعة رعاية أكبر للطالب، كما يساهم في اختصار العديد من الإجراءات واللقاءات الدورية والتعاملات التي تجري بين المدرسة وأولياء الأمور.

وأشار بن يحيى إلى أن إجمالي المستفيدين حتى الآن يزيد على 150 ألفاً من أولياء الأمور، حيث إن التطبيق يتيح لأولياء الأمور تبادل الرسائل والملفات مع المدرسة حول أبنائهم بسلاسة وسرعة، بما في ذلك متابعة الحضور والغياب والتحقق من المستوى التحصيلي للطالب، فضلاً عن أخذ موافقات أولياء الأمور على الأنشطة غير المنهجية والرحلات ونتائج الامتحانات، ودفع المستحقات المالية وغيرها.

ولفت إلى أن من بين المميزات لهذا التطبيق المبتكر إمكانية استخدام الرسائل التفاعلية والبث المباشر، وغيرها من المميزات التي تعزز العملية التعليمية.

وأوضح أن التطبيق المتاح في متاجر التطبيقات كافة له فوائد كبيرة، خاصة في الظروف الحالية التي يمر بها قطاع التعليم واعتماد آلية التعليم عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا.

ومن جهته، قال أحمد محمود فكري، مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: «نحن فخورون بمبادرة رائد الأعمال علي بن يحيى لدعم المدارس من خلال منصة Schoolvoice التي تجسد القيم التي تأسس عليها الصندوق».

وأضاف: إننا في صندوق الوطن نعمل عن قرب مع حاضنات ريادة الأعمال في الدولة لتمكين ودعم وتمويل المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين لمساعدتهم في تحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى شركات ناجحة.