دبي (وام) اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تحديث المواصفة القياسية الإماراتية «المركبات - اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية»/‏‏‏‏‏ رقم UAE.S 5012:2020/‏‏‏‏‏ بتطوير معايير السلامة وتعزيز كفاءة الحافلة، لتشمل نظام إطفاء ذاتي لغرفة المحرك، وحماية خزان الوقود بغطاء معدني صلب، وتزويد الحافلات بنظام تلقائي لإحصاء الطلاب للقضاء نهائياً على نسيان تلاميذ داخل الحافلات. جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة للعام 2020، الذي عقد أمس «عن بعد» برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».

كما اعتمد المجلس الذي عقد في موقعين مختلفين، ثلاث مواصفات قياسية إماراتية، تتضمن أجهزة التتبع للشاحنات، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، ومتطلبات معدات وأنظمة الإطفاء بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، فضلاً عن تحديث المواصفة الخاصة بمنظمات الغاز/‏‏‏‏‏ في الغاز المنزلي المسال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مواصفات» تطور اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.