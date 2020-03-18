إيقاف الخدمات الحضورية في 4 مراكز شرطة بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إيقاف الخدمات الحضورية في 4 مراكز تابعة لها، ابتداءً من 20 مارس 2020 وهي مراكز «شرطة بر دبي»، و«شرطة الرفاعة»، و«شرطة نايف»، و«شرطة الراشدية»، والاستعاضة بالركن الذكي الذي يقدم الخدمات الذكية في هذه المراكز، مع الإبقاء على تقديم الخدمات الحضورية في 4 مراكز هي: مركز شرطة القصيص و«شرطة الموانئ» و«شرطة البرشاء»، بالإضافة إلى «شرطة جبل علي» الذي سيقدم الخدمات حتى انتهاء «إكسبو 2020».

وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة: إن الهدف من القرار هو خفض نسبة المراجعين في مراكز تقديم الخدمات بنسبة 80% خلال العام الحالي 2020، فيما الهدف الثاني والخاص بشرطة دبي، يتمثل في تحقيق صفر في عدد المراجعين.

وبيّـن المقدم ماجد البردان، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة، أن الخدمات الـ14 التي سيتم إيقافها هي: طلب تقديم بلاغ شيك مرتجع، وتسليم معثور، واستلام معثور، وتقرير حادث مروري من دون إصابات، وتقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد، ودفع المخالفات المرورية، وفك حجز مركبة، ودفع بدل حجز مركبة، وبحث الحالة الجنائية، وبراءة ذمة للمخالفات المرورية، وشهادة لمن يهمه الأمر، وتصريح عمل ليلي، وزيارة موقوف.

وأوضح العميد الشيخ محمد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها متوفرة عبر القنوات الذكية لشرطة دبي، سواء عبر مراكز الشرطة الذكية SPS، والموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية.