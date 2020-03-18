حديقة الحيوانات في العين: «ملتزمون يا وطن»

العين (الاتحاد) تنفذ حديقة الحيوانات في العين مجموعة من الإجراءات الاحترازية تستهدف الزوار والموظفين والحيوانات والمنشأة بشكل عام، حيث أغلقت الحديقة أبوابها منذ 15 مارس حتى إشعار آخر، استجابةً للإجراءات الوقائية، وبدأت تطبيق نظام العمل عن بعد.

وتقوم الحديقة خلال فترة الإغلاق بإجراء التعقيمات وعمليات التطهير والنظافة لجميع مرافقها ومكاتبها ومبانيها بجميع متعلقاتها، كما طبقت جميع الأنظمة الإلكترونية التي من شأنها ضمان استمرارية العمل عن بُعد، وتطلق الحديقة حالياً حملة «ملتزمون يا وطن». وقال عمر يوسف البلوشي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في حديقة الحيوانات بالعين: تتميز الحديقة بوضعها الخاص خلال الأزمات والطوارئ، لأنها لا تشمل الموظفين والمنشأة فحسب، وإنما تشمل أيضاً الحياة البرية والحيوانات التي تتطلب رعاية خاصة على مدار الساعة، ولذلك فإننا اتخذنا جميع الاحتياطات منذ الوهلة الأولى.

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