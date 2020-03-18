مراقبة منافذ بيع الكمامات وأدوات التعقيم بعجمان

عجمان (الاتحاد) شكّلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ومنطقة عجمان الطبّية فريق عمل مشتركاً بين الجهتين لتنفيذ الحملات التفتيشية على منافذ بيع الأدوات الطبية والصيدليات خلال فترتي عمل صباحية ومسائية بهدف مراقبة الأسواق وضمان عدم رفع أسعار الكمّامات وأدوات التعقيم وذلك مع التزايد المستمر من قبل المستهلكين على هذين المنتجين بالتحديد والذي تسبب به الانتشار العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، حيث يعمد البعض من أصحاب الصيدليات إلى رفع أسعار منتجات أدوات التعقيم والكمّامات بشكل مبالغ فيه، مما يستوجب مراقبة الأسواق بشكل مستمر وإجراء حملات تفتيشية بالتعاون بين الدائرة والمنطقة الطبّية، واتخاذ الإجراء المناسب وتحويل الصيدليات غير الملتزمة إلى ديوان وزارة الصحة.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان استقبلت الدكتورة نورة حمد الشامسي، مدير مكتب الرقابة والتفتيش في منطقة عجمان الطبية، وجرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات التنسيق ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين بخصوص مراقبة الأسعار الخاصة بأدوات التعقيم والكمامات.

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