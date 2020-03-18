برامج «للتوعية عن بُـعـد» بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

أطلقت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة برامج للتوعية عن بُعد حول فيروس كورونا المستجد، تستهدف من خلالها تقديم النصح والإرشاد والتعليمات التوعوية والصحية لأكبر شريحة في المجتمع حول الفيروس وكيفية الوقاية منه وطرق العدوى ومحاربة انتشاره.

وأكدت المهندسة لمياء النومان، مدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة، أنه وبتوجيهات الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة، تم تجهيز العديد من الرسائل والحملات التوعوية عبر تسجيلات صوتية ومصورة تتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقالت إنه تم إعداد محتويات تثقيفية عن بُعد تستهدف من خلالها الهيئة توعية وتثقيف كافة الشرائح المجتمعية، من الأسر في المنازل وكذلك عمال المنازل، وربات البيوت، والموظفين في أعمالهم، والعمال في بيئة العمل، وكافة الفئات المجتمعية، لإرشادهم وتوعيتهم عن المرض وأعراضه وطرق انتقاله وانتشاره بين الناس والسلوكيات التي تساهم في نقله، وكذلك تجنب واتباع العديد من الإرشادات والتعليمات للقضاء عليه.

وأضافت أن الرسائل التوعوية التي تبثها الهيئة للجميع، نفذت بلغات عديدة تخاطب بها كافة الجنسيات الموجودة على أرض الدولة، من العربية والإنجليزية والأردو، وقدمت من أشخاص مدربين، وبصورة بسيطة تصل للجميع.

ومن جهة ثانية، اختبرت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة، نظام «أمان»، نظام الربط الإلكتروني لأجهزة الإنذار مع غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات أمان التابعة لشركة «ساند» الذراع التنفيذي للمشروع، والتي تعمل على مدار الساعة، حيث اشتملت التجربة على آلية عمل النظام وسرعة استجابته، وسرعة وصول سيارات الإطفاء لموقع الحادث.

وصرح الشيخ خالد بن صقر القاسمي بأن الهيئة تسعى لوقاية أفراد المجتمع من أية أخطار محتملة ووضع الخطط الاستباقية لتفادي هذه الأخطار، وقد أطلقت هيئة الوقاية والسلامة نظام «أمان» وهو نظام إلكتروني ذكي للإنذار المبكر - للحماية من مخاطر الحريق.

ودعا العقيد سامي النقبي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، كافة المنشآت لتفعيل نظام «أمان» لتحقيق سلامة المجتمع ككل حيث إن تركيب هذا النظام في كافة المنشآت سيخفف العبء من خلال إدارة ومراقبة كفاءة أنظمة الحريق بصورة ذكية تخدم عمل الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأوضح المهندس قيس محمود، مدير مشروع أمان بهيئة الوقاية والسلامة، أن النظام يشمل ربط المباني بغرف العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، كما يربط بين أجهزة الإنذار في المنشآت مع غرفة العمليات التابعة لشركة «ساند»، إذ بلغ عدد المسجلين في النظام 1235 منشأة فيما تم تركيب 520 جهاز أمان حتى الآن، لافتاً إلى أن تركيب نظام أمان إلزامي لجميع المنشآت في الإمارة.