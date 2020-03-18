منع سفر مواطني الدولة إلى الخارج ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

أبوظبي (وام) أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتاً ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، وحرصاً منها على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي حرصاً من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والإغلاق التدريجي للرحلات حول العالم. وأضافت الوزارة أنها ستطلع الجمهور على كل جديد في هذا الشأن.. مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.

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