استجابة واسعة للتدابير والإجراءات الوقائية

السيد حسن (الفجيرة)

استجاب المواطنون والمقيمون في إمارة الفجيرة ومدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن التابعة لإمارة الشارقة لجميع القرارات التي اتخذتها البلديات والمجالس البلدية والدوائر ذات الاختصاص، فيما يخص عدم الخروج للحدائق والمتنزهات وإغلاقها بصفة مؤقتة، كإجراء احترازي ووقائي ضد فيروس كورونا، بما يؤكد ارتفاع وعي المواطن والمقيم على أرض الدولة بالإجراءات والتدابير الصحية والوقائية، التي تقوم بها أجهزة الدولة، لضمان عدم انتشار الفيروس.

وخلت الحدائق العامة في الفجيرة من مرتاديها، كما شهدت منطقة المظلات والكورنيش عدم تواجد المواطنين والمقيمين، تطبيقاً لقرارات بلديتي الفجيرة ودبا بهذا الشأن.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: «تم اتخاذ جميع القرارات الاحترازية، تماشياً مع توجيهات الدولة وسياستها في مكافحة فيروس كورونا، وتقوم أجهزة البلدية يومياً برش الأماكن العامة والمرافق في المدينة وضواحيها لتفادي انتشار الفيروس في أي مكان، كما توجد رقابة مشددة على جميع المطاعم والكافتيريات والأسواق العامة، فيما يخص النظافة، بما يضمن سلامة الجميع».

ومن جانبه، قال المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة: «تم إغلاق جميع الحدائق في المدينة وضواحيها، وتشديد الرقابة على المحال والمطاعم والأسواق العامة، كإجراء احترازي». وأكد مدير بلدية دبا الفجيرة، منع الباعة الجائلين من عملية البيع العشوائية للمواد الغذائية، ومصادرة أي منتج يتم ضبطه من مجهول المصدر للحفاظ على صحة المستهلكين، وإلزام الأسواق والباعة باتباع الإجراءات والإرشادات السليمة واشتراطات الصحة العامة.

وبدوره، قال المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: «تم اعتماد برامج وخطط للتوعية الاحترازية داخل 3 قطاعات رئيسة بالكسارات والمحاجر وداخل المؤسسة، وتم إيقاف استخدام جهاز البصمة، والقيام بعمليات رش وتعقيم لكافة المكاتب ومواقع العمل، ودعوة المراجعين لاستخدام المواقع الإلكترونية الذكية لإنجاز المعاملات».

حدائق خورفكان وكلباء

قال الدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان إن: «هناك استجابة كبيرة تؤكد على وعي المواطنين والمقيمين بعدم ارتياد الحدائق العامة في خورفكان وضواحيها»، لافتاً إلى أن «المجلس وبلدية خورفكان أغلقا جميع الحدائق العامة في خورفكان وعددها حديقتان في المدينة، وحديقتان باللؤلؤية وزبارة، وجميع حدائق الأحياء». وأشار إلى أن البلدية تقوم، بشكل يومي، برش جميع المرافق العامة والحدائق والمؤسسات والدوائر الحكومية وتعقيم ما يقع في نطاق البلدية، كما تم تشديد الرقابة على جميع الأسواق وإلزام المطاعم والكافتيريات بتقديم الأكواب البلاستيكية بدلاً من الأكواب الزجاجية، تجنباً لنقل الفيروس. ومن جانبه، قال الدكتور سليمان الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء إنه قد تم إغلاق جميع الحدائق وهناك درجة استجابة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وجارٍ تعقيم ورش جميع الأماكن العامة والمرافق الحكومية، كخطوة احترازية ضرورية ضد فيروس كورونا.