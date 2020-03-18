"تنظيم الاتصالات": توفر الإنترنت مجاناً عبر الهاتف لإجراء التعلم عن بعد

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنها نسقت مع مزودي الخدمة لتوفير بيانات إنترنت مجانية عبر الهاتف المتحرك للأسر التي لا تمتلك خدمات الإنترنت المنزلي، وذلك لتسهيل حصول تلك الأسر على خدمة التعلم عن بعد لأبنائها الطلاب والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بدعم من "اتصالات" و"دو".

وبموجب الخطوة الجديدة، ستعمل الشركتان الوطنيتان على توفير باقة للبيانات اللازمة للدخول إلى خاصية التعلم عن بعد.

وتوجهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالشكر إلى مزودي الخدمة /اتصالات، دو/ على هذه المبادرة، التي تؤكد حرصهما على المساهمة الفاعلة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وإنجاح مبادرة التعلم عن بعد التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

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