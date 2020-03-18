النائب العام: مخالفة تعليمات الجهات المختصة بشأن كورونا جريمة يعاقب عليها القانون

صرح النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بأن مخالفة التعليمات، والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا باعتباره أحد الأمراض السارية، يعد جريمة معاقباً عليها طبقا لقوانين الدولة.

وفي هذا الإطار فإنه يتعين على كل قادم إلى الدولة الإلتزام بمدة الحجر المنزلي في محل إقامته 14 يوماً، وتنفيذ التعليمات التي تصدر لاحقاً من السلطات المختصة، وتعتبر مخالفة الشخص إجراءات الحجر المنزلي، ومغادرة محل إقامته ومخالطته للغير خروجاً على أحكام القانون والنظام العام، وتعريضاً لصحة وسلامة المجتمع للخطر، وأن النيابة العامة ستطبق القانون بكل حزم على كل من يخالف هذه التعليمات.

وأهاب النائب العام بجموع المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من السلطات المعنية في الدولة، حرصاً على سلامتهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.