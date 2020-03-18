الإمارات تعلق مؤقتاً تأشيرة الدخول عند الوصول لحاملي جوازات الدول المعفية

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة "تعليقاً مؤقتا" لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك ابتداءً من الساعة 0100 فجر يوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات الموافق 19 مارس 2020.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوباً مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره "وباءً".

وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت الذي سيسري على حملة الجوازات المعفية من الحصول على التأشيرة المسبقة يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلد المغادرة كإجراء إضافي نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في ختام بيانها، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الإمارات لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم في احتواء ومنع تفشيه.

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