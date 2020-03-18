أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه تم حتى اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020، إجراء فحوصات مختبرية لـ127000 حالة على المستوى الوطني للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد، وتؤكد هذه الإحصائيات الجهود الاستثنائية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في احتواء آثار الفيروس منذ ظهوره، حيث يتبين أنه تم فحص 13,020 فرداً من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، على أكثر دول العالم تأثراً بالمرض على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن معدل الإصابة بالفيروس في الدولة يبلغ 0.8 من بين كل ألف نسمة.

وتحرص السلطات الصحية في الدولة على تكثيف الجهود لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية للسيطرة على وباء كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات الأولى عالمياً في إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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