طرق دبي تدشن «المسار الذكي» لفحص السائقين

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظام فحص السائقين «المسار الذكي» للحصول على رخصة قيادة في الإمارة، وذلك عقب نجاح المرحلة التجريبية في مراكز فحص السائقين التابعة للهيئة، والتي أثمرت العديد من النتائج الإيجابية تمثلت أبرزها في إنجاز 38 ألف عملية فحص على النظام، وإضافة 10ضوابط جديدة لتحسن جودة وحوكمة الفحص، الأمر الذي يواكب الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

ويمثل نظام المسار الذكي قفزة نوعية، تهدف الهيئة من خلاله إلى المساهمة في تعزيز توجّهات الحكومة، ودعم جهودها في تحويل إمارة دبي إلى أذكى مدينة في العالم، وذلك باستخدام التقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة، لأول مرة عالمياً، والتي تتمثل في أجهزة استشعار ذكية، ونظم مواقع جغرافية تفاضلية وأجهزة استشعار أخرى، يتم استخدامها في المركبات ذاتية القيادة.

وأوضح عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص أن الهيئة أطلقت نظام فحص السائقين «‏‏‏‏المسار الذكي» على مستوى جميع المعاهد، بعد أن حققت المرحلة التجريبية نجاحاً قياسياً في تقديم حلول ذكية ومتكاملة في جميع مركبات فحص الطريق، للحصول على رخصة القيادة في إمارة دبي، وبالتالي الإسهام في ترجمة استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف آل علي أن نظام فحص السائقين «‏‏‏‏المسار الذكي»‏‏‏‏ ساهم في أتمتة 32% من قراءة معايير فحص الطريق، من خلال مجموعة من الحلول الذكية مثل: الذكاء الاصطناعي، ومنصة إنترنت الأشياء، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وتقنيات الاتصالات المعلوماتية، ونظم المواقع الجغرافية، وتقنية التعرف على الوجه، وتصوير بانورامي ثلاثي الأبعاد، وغيرها من التقنيات الذكية.