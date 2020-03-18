سفارات أجنبية لدى الدولة توقف إصدار التأشيرات

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أوقفت سفارات أجنبية وقنصليات عامة لدى الدولة أمس، إصدار التأشيرات ومواعيد المقابلات اللازمة لطلبات الهجرة وأذون الدخول لأراضيها، مؤكدة أن طالبي التأشيرات يمكنهم استخدام الرسوم لعام كامل.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي وقنصليتها العامة بدبي عن إلغاء المواعيد الروتينية للتأشيرات حتى إشعار آخر، وعن أن رسوم التأشيرة (MRV) التي تم دفعها صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ الدفع.

كما أفادت سفارة الجمهورية الفرنسية في أبوظبي بأنه تم تعليق إصدار التأشيرات حتى إشعار آخر باستثناء بعض الحالات الخاصة التي بإمكانها تقديم ملف حالات الطوارئ الصحية وأفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبموجب القرار الأوروبي المشترك بأن يتم غلق الحدود الأوروبية ومنظقة الشنغن من ظهر أمس. إلى ذلك، أهابت سفارة الدولة لدى كازاخستان بالمواطنين الموجودين هناك ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي، والتواصل مع رقم هاتف البعثة 0077781000072، فيما ناشدت سفارة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، المواطنين بضرورة المغادرة والعودة إلى الإمارات، والتواصل مع السفارة في ظل ما تشهده عدة دول في أوروبا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً من السفارة على سلامة المواطنين دعتهم إلى الاتصال على هاتف السفارة 0033144340200.

كما أكدت سفارة الدولة لدى أديس أبابا على المواطنين الموجودين في إثيوبيا، أهمية التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الأرقام 00251935999008 و00251113203683.

ودعت سفارة الدولة لدى سريلانكا كولومبو، مواطني الدولة بضرورة العودة إلى الوطن، وذلك في ظل تعليق عدد من الرحلات الجوية لبعض الدول، نظراً لصعوبة السفر، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المواطنين.