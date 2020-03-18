سيف بن زايد: ما نشل هم دام أنت موجود

أبوظبي(الاتحاد)

في تغريدة بتويتر، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية:

لا ما نشل الهم دام انت موجود

ياشايل الدولة وامرك على الراس

للناس في قلبك وطن ماله حدود

قدوه وخير ورحمه وعدل للناس

وبهذه الكلمات الشعرية الجميلة، أشاد سموه، بتوجيهات وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلس قصر البحر بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، والتي عبّر فيها عن تفاؤله بتجاوز الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، واستعداد الإمارات لمواجهتها بتوفير كافة مستلزماتها من الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية، محملاً الجميع مسؤولية وأمانة حماية المواطنين والمقيمين بأرض دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنهم أمانة في أعناقهم، ومشيداً في الوقت ذاته ببطولة وأداء الأطباء والعاملين بوزارة الصحة. وقد أرفق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان فيديو اللقاء الذي تحدث فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن استعدادات الإمارات، مشدداً على أهمية تحمل الجميع أمانة المسؤولية وسلامة الجميع على أرض الإمارات مواطنين ومقيمين.