حميد النعيمي يصدر مرسوماً بإنشاء «شؤون المواطنين» في عجمان

عجمان (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بإنشاء مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان.

ونص المرسوم رقم /‏‏4/‏‏ لسنة 2020 على أن ينشأ في الإمارة مكتب يسمى «مكتب شؤون المواطنين»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تمكنه من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به، ويتبع مباشرةً لولي العهد، ويكون مقر المكتب الرئيس في مدينة عجمان، ويجوز فتح فروع أخرى في الإمارة بموافقة ولي العهد.

وحدد المرسوم اختصاصات المكتب، وتشمل متابعة شؤون المواطنين، وتسهيل حصولهم على المنافع الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات والتي من أهمها اقتراح السياسة العامة للدعم الاجتماعي للمواطنين في الإمارة، ووضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى ولي العهد، ودراسة وتحديد أولويات احتياجات مواطني الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع التوصيات بشأنها إلى ولي العهد لاعتمادها.

كما نص المرسوم على أن يكون للمكتب موازنة مستقلة، ويصدر ولي العهد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم.. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.