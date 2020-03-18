«المعاشات» تعتمد الخطة التشغيلية لـ 2020

دبي (وام)

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس أمس بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي.

واطلع المجلس على تقرير الاستثمار لعام 2019 وأبدى ارتياحه للأداء الاستثماري ونمو المحفظة الاستثمارية، كما اعتمد الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2020، وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

جدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر فبراير 2020 تشير إلى أن جهات العمل المسجلة في الهيئة بلغت نحو6502، في حين ارتفع عدد المشتركين إلى 89 ألفاً و 361 مشتركاً، مقارنة بنحو85 ألفاً و221 للفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد المتقاعدين إلى 16 ألفاً و427، مقارنة بنحو 16 ألفاً و22 متقاعداً عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع عدد المستحقين إلى 7165 مقارنة بنحو 6947 عن الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة لذلك فإن الهيئة تدير ملفات 1529 متقاعداً، و4293 مستحقاً من المدنيين، وملفات 6344 متقاعداً و4739 مستحقاً من العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.